Хоменко — о переходе в «Пари НН»: вначале было тяжело. Не мог понять, что требуется

Защитник «Пари НН» Александр Хоменко прокомментировал свою адаптацию в составе нижегородского клуба. Напомним, ранее Хоменко выступал за московскую МБА-МАИ.

— Мы с вами впервые общались на Кубке Дружбы в Перми. Вы сказали, что в «Пари НН» хотите сделать шаг вперёд. Кажется, всё идёт по плану?

— Да. Наверное, вначале было тяжело. Не мог понять, что от меня требуется, другая концепция. Прошло начало сезона, потом уже, можно сказать, начал играть так, как умею, как и должен.

— Что именно не получалось?

— Нет, всё получалось. Просто новая команда, другая система, нужно было подстроиться под неё. Когда подстроились, сыгрались — всё стало хорошо.

— Можно сказать, что этот переход оправдал ожидания?

— Ну да, в целом всё, что я думал и предполагал перед началом сезона, так и произошло. Поэтому я счастлив находиться здесь, — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Александром Хоменко на «Чемпионате».