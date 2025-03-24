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Александр Хоменко объяснил удачный старт сезона «Пари НН» в Единой лиге

Александр Хоменко объяснил удачный старт сезона «Пари НН» в Единой лиге
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Защитник нижегородского «Пари НН» Александр Хоменко прокомментировал успешную игру команды на старте сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

— Ударно начали сезон — шесть побед в восьми матчах, включая победу над ЦСКА. За счёт чего удалось так хорошо стартовать?
— У нас состав был действительно хороший. На начало сезона на каждую позицию было по несколько человек. Могли играть большой ротацией. Потом, наверное, игроки начали разъезжаться, роли менялись. Приходилось снова сыгрываться. А вначале действительно было идеально.

— Потом был спад — 10 поражений в 12 матчах. Чего не хватило на этом отрезке?
— Травмы, плюс не хватало игроков. Хотя мы поехали в Краснодар, обыграли «Локомотив» с русскими ребятами. Наверное, где-то не хватало ротации, потому что было тяжело, особенно когда Дима Хвостов выбыл. Нас осталось семь-восемь человек. Думаю, это была одна из причин, — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Александром Хоменко на «Чемпионате».
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