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«Предполагали, что так и произойдёт». Хоменко — об уходе легионеров из «Пари НН»

«Предполагали, что так и произойдёт». Хоменко — об уходе легионеров из «Пари НН»
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Защитник нижегородского «Пари НН» Александр Хоменко прокомментировал тот факт, что по ходу этого сезона Единой лиги ВТБ из команды ушли несколько легионеров.

— Как внутри команды отреагировали на уход легионеров по ходу сезона? Как они попрощались?
— Попрощались по-обычному. Подошли и сказали, что такая-то ситуация. Обри Доукинс ушёл после игры с ЦСКА в Москве. Это было немного неожиданно. По Заку [Наталлу] уже были разговоры, поэтому мы предполагали, что так и произойдёт, — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Александром Хоменко на «Чемпионате».
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