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Хоменко обозначил главные цели «Пари НН» на остаток сезона Единой лиги

Хоменко обозначил главные цели «Пари НН» на остаток сезона Единой лиги
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Защитник нижегородского «Пари НН» Александр Хоменко рассказал о целях команды на остаток сезона Единой лиги ВТБ.

— «Нижний» в зоне прямого попадания в плей-офф. На что команда сможет рассчитывать в сериях на вылет?
— Сейчас главное — удержать шестую строчку, потому что впереди ещё много матчей. Мы играем с «Автодором», и будет ключевая игра с «Пармой». Последняя, по-моему, в регулярном чемпионате у нас. Главное — остаться на этом месте, выйти в плей-офф и там бороться.

— За счёт чего это можно будет сделать?
— Думаю, за счёт нашей защиты. Хотя сейчас сложно заглядывать так далеко вперёд, — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Александром Хоменко на «Чемпионате».
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