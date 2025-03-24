В ночь с 23 на 24 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 марта:

«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 122:105;

«Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 89:123;

«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 132:119;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» — 116:129;

«Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» — 111:116;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:103.

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