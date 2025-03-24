Результаты игрового дня НБА 24 марта
Поделиться
В ночь с 23 на 24 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 24 марта:
«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 122:105;
«Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 89:123;
«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 132:119;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» — 116:129;
«Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» — 111:116;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:103.
НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 105
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Уиггинс - 42, Хироу - 29, Уэр - 12, Митчелл - 12, Адебайо - 11, Хайсмит - 7, Бёркс - 6, Робинсон - 3, Розир, Йович, Ларссон, Жакез-мл., Андерсон, Лав
Шарлотт Хорнетс: Смит - 19, Болл - 18, Бриджес - 17, Уильямс - 14, Карри - 10, Джеффрис - 7, Салон - 7, Диабате - 6, Нуркич - 5, Симпсон - 2, Уильямс, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
89 : 123
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Торонто Рэпторс: Барнс - 22, Барретт - 18, Шид - 17, Уолтер - 10, Могбо - 6, Робинсон - 5, Баттл - 5, Каслтон - 4, Агбаджи - 2, Куикли, Темпл, Пёлтль, Буше
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Шампани - 20, Касл - 15, Мамукелашвили - 13, Барнс - 10, Сохан - 9, Уэсли - 8, Бийомбо - 8, Джонсон - 7, Брэнэм - 4, Пол - 2, Маклафлин - 2
НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
132 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 28, Рисашер - 22, Ньянг - 20, Оконгву - 14, Барлоу - 13, Мэнн - 9, Дэниэлс - 8, Леверт - 7, Гуйе - 6, Крейчи - 5, Джонсон, Мэтьюз
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 26, Эдвардс - 22, Даутин - 17, Каунсил - 14, Ябуселе - 11, Батлер - 8, Океке - 8, Риз - 8, Бриссетт - 5, Макси, Убре, Бона
НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
116 : 129
Бостон Селтикс
Бостон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 23, Камара - 19, Авдия - 17, Саймонс - 15, Тибулл - 12, Хендерсон - 9, Рит - 6, Уокер - 6, Бэнтон - 5, Клингэн - 4, Макгауэнс, Грант, Минайя, Рупер, Мюррэй
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Хозер - 24, Уайт - 17, Притчард - 16, Хорфорд - 14, Корнет - 13, Шейерман - 6, Крэйг - 5, Дэвисон - 4, Порзингис, Петерсон, Уолш, Кета
НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 116
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Грин - 30, Брукс - 21, Шенгюн - 17, Адамс - 14, Томпсон - 11, Ванвлит - 7, Смит II - 7, Исон - 4, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Грин
Денвер Наггетс: Маррей - 39, Портер - 17, Уэстбрук - 14, Гордон - 13, Браун - 11, Джордан - 11, Уотсон - 9, Ннаджи - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Александер, Пикетт, Чанчар
НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харден - 17, Зубац - 15, Коффи - 9, Пауэлл - 9, Джонс - 9, Симмонс - 8, Данн - 7, Богданович - 2, Юбэнкс, Браун, Батюм, Миллз
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Уиггинс - 19, Карузо - 14, Хартенштайн - 14, Уильямс - 12, Дорт - 10, Уоллес - 8, Джонс, Джо, Флаглер, Карлсон, Уильямс
Комментарии
- 24 марта 2025
-
09:45
-
09:20
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
03:29
-
03:18
-
00:40
- 23 марта 2025
-
23:40
-
22:40
-
21:40
-
20:40
-
19:40
-
19:00
-
18:36
-
17:40
-
16:53
-
16:41
-
15:32
-
14:48
-
14:43
-
13:51
-
12:51
-
12:01
-
11:50
-
11:07
-
10:43
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
07:59
-
07:24