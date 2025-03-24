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Хоменко: приятно было, что карьер-хай был против ЦСКА. Были приятные эмоции

Хоменко: приятно было, что карьер-хай был против ЦСКА. Были приятные эмоции
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Защитник нижегородского «Пари НН» Александр Хоменко отреагировал на тот факт, что в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ он набрал рекордные для себя 26 очков в матче с московским ЦСКА, чьим воспитанником он является.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
86 : 94
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 26, Джуришич - 19, Наталл - 18, Чадов - 6, Антипов - 5, Зоткин - 5, Карпенков - 4, Бабурин - 3, Семенченко, Ганькевич, Захаров, Шилохвостов
ЦСКА: Уэйр - 29, Аврамович - 18, Астапкович - 10, Тримбл - 9, Джекири - 6, М'Бай - 6, Курбанов - 6, Ухов - 4, Жан-Шарль - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

— В матче с ЦСКА вы оформили карьер-хай — 26 очков. Какие эмоции испытали, будучи воспитанником армейского клуба?
— Приятно было, что карьер-хай был против ЦСКА. Были приятные эмоции, но в то же время немного обидно, потому что проиграли. Были близки к тому, чтобы выиграть во второй раз, — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Александром Хоменко на «Чемпионате».
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