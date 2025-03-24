Хоменко: приятно было, что карьер-хай был против ЦСКА. Были приятные эмоции

Защитник нижегородского «Пари НН» Александр Хоменко отреагировал на тот факт, что в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ он набрал рекордные для себя 26 очков в матче с московским ЦСКА, чьим воспитанником он является.

— В матче с ЦСКА вы оформили карьер-хай — 26 очков. Какие эмоции испытали, будучи воспитанником армейского клуба?

— Приятно было, что карьер-хай был против ЦСКА. Были приятные эмоции, но в то же время немного обидно, потому что проиграли. Были близки к тому, чтобы выиграть во второй раз, — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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