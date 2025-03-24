«Бывает, и покричать может». Хоменко высказался о тренере «Пари НН» Сергее Козине

Защитник «Пари НН» Александр Хоменко прокомментировал своё выступление под руководством главного тренера нижегородцев Сергея Козина.

— Что скажете о работе с Сергеем Козиным? У вас была какая-то притирка в начале сезона?

— Нужно было привыкнуть к его требованиям. Они были понятны, потому что он был в сборной с Зораном. Если смотреть в целом, ничего особо не изменилось: то, что было у Лукича, — то и сейчас. Просто нужно было понять, где я могу набирать очки, где быть агрессивнее. В целом всё хорошо.

— Вы поработали со многими специалистами. Заметно ли по Сергею Козину, что это его первый сезон в качестве главного?

— Понятно, что он где-то переживает, нервничает. Это абсолютно нормально. Но нельзя сказать, что это сильно заметно.

— Козин старается создать спокойную обстановку?

— Ну, не всегда. Бывает, и покричать может. Но в целом — да, старается разобраться спокойно. Иногда игроки сами между собой договариваются, — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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