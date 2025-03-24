Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бывает, и покричать может». Хоменко высказался о тренере «Пари НН» Сергее Козине

«Бывает, и покричать может». Хоменко высказался о тренере «Пари НН» Сергее Козине
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Пари НН» Александр Хоменко прокомментировал своё выступление под руководством главного тренера нижегородцев Сергея Козина.

— Что скажете о работе с Сергеем Козиным? У вас была какая-то притирка в начале сезона?
— Нужно было привыкнуть к его требованиям. Они были понятны, потому что он был в сборной с Зораном. Если смотреть в целом, ничего особо не изменилось: то, что было у Лукича, — то и сейчас. Просто нужно было понять, где я могу набирать очки, где быть агрессивнее. В целом всё хорошо.

— Вы поработали со многими специалистами. Заметно ли по Сергею Козину, что это его первый сезон в качестве главного?
— Понятно, что он где-то переживает, нервничает. Это абсолютно нормально. Но нельзя сказать, что это сильно заметно.

— Козин старается создать спокойную обстановку?
— Ну, не всегда. Бывает, и покричать может. Но в целом — да, старается разобраться спокойно. Иногда игроки сами между собой договариваются, — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Александром Хоменко на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Приятно, что карьер-хай был против ЦСКА». Как дела у Хоменко в «Пари НН»?
Эксклюзив
«Приятно, что карьер-хай был против ЦСКА». Как дела у Хоменко в «Пари НН»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android