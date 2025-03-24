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СМИ из США сообщили о кардинальном изменении веса Луки Дончича

СМИ из США сообщили о кардинальном изменении веса Луки Дончича
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Многие американские СМИ и эксперты обратили внимание на вес словенского разыгрывающего Луки Дончича. Зимой, когда Дончич ещё играл за «Даллас Маверикс», сообщалось, что его вес составляет примерно 122 кг.

Сейчас такие ведущие СМИ, как Yahoo Sports (заголовок статьи — «Фотографии показывают изменения в телосложении Луки Дончича с момента начала сезона») и Sports Illustrated («Звезда «Лейкерс» Лука Дончич поразительно преобразился после шокирующего обмена»), опубликовали материалы, посвящённые физической форме Дончича.

Высказался о весе словенца и такой эксперт и инсайдер, как Эван Сайдери.

«Шокирующий переход Луки Дончича из «Маверикс» в середине сезона, несомненно, мотивировал его на изменение физической формы. Если сравнить результаты его первой игры с его последней игрой за «Лейкерс», то можно увидеть заметное снижение веса», — написал Сайдери на своей странице в социальных сетях.

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