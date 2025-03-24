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Хоменко: думаю, понятно, что Швед уже не будет набирать по 25-30 очков за игру

Хоменко: думаю, понятно, что Швед уже не будет набирать по 25-30 очков за игру
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Защитник нижегородского «Пари НН» Александр Хоменко прокомментировал переход защитника Алексея Шведа в санкт-петербургский «Зенит» по ходу регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

— Не могу не спросить про возвращение Алексея Шведа. Как вы на это отреагировали?
— Положительно. Я знаю Лёху, мы с одного города. Для лиги это плюс, и для «Зенита» такого игрока забрать посреди сезона — это здорово.

— Как оцените его старт? Удалось ли вам посмотреть матчи с его участием?
— Да, смотрел. В первых матчах он играл не много, нужно было вкатиться. Сейчас, думаю, понятно, что он уже не будет набирать по 25-30 очков за игру, всё-таки возраст, хотя, зная его, он и не на такое способен. Думаю, сейчас он неплохо показывает себя. И с «Локомотивом», и с ЦСКА. Всё неплохо, — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Александром Хоменко на «Чемпионате».
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