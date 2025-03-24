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Единая лига представила символическую пятёрку недели

Единая лига представила символическую пятёрку недели
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказался один россиянин (представляющий красноярский «Енисей» Тимофей Герасимов), а также четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Тимофей Герасимов («Енисей»);
Чарльз Мэннинг («Автодор»);
Маркос Найт (УНИКС);
Амат М’Бай (ЦСКА);
Алекс Пойтресс («Зенит»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Лидером Единой лиги в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 33 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС, на счету которого 32 победы при семи поражениях.

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