Хоменко ответил на вопрос, следит ли за россиянами в «Мартовском безумии» NCAA

Защитник нижегородского «Пари НН» Александр Хоменко признался, что не следит пристально за успехами российских баскетболистов, выступающих за университетские команды NCAA в рамках «Мартовского безумия».

«Прямо так следить — нет. Если что-то вижу в новостях, то смотрю. Мы были с Голдиным и Лахиным в дубле ЦСКА.

Не скажу, что общаемся, но, если вижу новости, могу посмотреть, кто как сыграл. А так целенаправленно не слежу. Смотрю статистику, не вникаю глубоко», — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Александром Хоменко на «Чемпионате».

Главные новости дня: