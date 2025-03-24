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Игроки «Оклахомы» подшутили над Алексом Карузо и журналистом в послематчевом интервью

Игроки «Оклахомы» подшутили над Алексом Карузо и журналистом в послематчевом интервью
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Игроки «Оклахома-Сити Тандер» подшутили над своим товарищем по команде Алексом Карузо и журналистом, который брал у него интервью. После матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (103:101) Карузо пообщался с Ником Галло. Во время интервью к обоим подошли другие игроки «Тандер» и принялись подшучивать над участниками диалога: Галло получил от баскетболистов «Оклахомы» кепку и цепочку на шею, а Карузо был обвешан полотенцами.

Игроки «Оклахомы» подшутили над Алексом Карузо и журналистом в послематчевом интервью:

В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Оклахома» на выезде встретится с «Сакраменто Кингз». Матч состоится 26 марта и начнётся в 5:00 мск.

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