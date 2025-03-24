Дрэймонд Грин назвал игрока, который гарантирует команде НБА чемпионство
Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем может принести команде чемпионство.
«Кейд Каннингем вернёт чемпионство в Детройт. Думаю, он это сделает. Я действительно так считаю. У него правильный менталитет и подход, у него есть талант. У него есть габариты, которые многие недооценивают. Он и вправду может двигать команду вперёд», — сказал Грин в своём подкасте.
В нынешнем сезоне НБА Каннингем к настоящему моменту принял участие в 66 матчах, где в среднем набирал 25,7 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 9,2 передачи.
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