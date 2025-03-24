Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал своего MVP нынешнего сезона НБА

Владимир Гомельский назвал своего MVP нынешнего сезона НБА
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский на своём официальном сайте признался, что приз самому ценному игроку нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он отдал бы сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич к настоящему моменту принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 29,1 очка, совершал 12,8 подбора и отдавал 10,3 передачи. Главным конкурентом серба на MVP считается разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, представляющий «Оклахома-Сити Тандер».

Материалы по теме
В гонке за MVP осталось два фаворита: как НБА раньше находила выход из таких ситуаций
В гонке за MVP осталось два фаворита: как НБА раньше находила выход из таких ситуаций

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android