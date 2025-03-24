Леброн Джеймс высказался о травме паха, из-за которой пропустил несколько матчей
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу травмы паха, которая вывела его из строя на несколько матчей. Лидер «озёрников» вернулся на площадку в недавней игре с «Чикаго Буллз». «Лос-Анджелес» в этой встрече потерпел поражение со счётом 115:146.
НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 146
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 25, Джеймс - 17, Хэйс - 10, Кнехт - 6, Винсент - 6, Хатимура - 5, Гудвин - 4, Джеймс - 2, Финни-Смит - 2, Милтон - 2, Моррис - 2, Вандербилт, Колоко, Лень
Чикаго Буллз: Уайт - 36, Бузелис - 31, Гидди - 15, Хаертер - 14, Уильямс - 14, Терри - 13, Вучевич - 12, Коллинс - 9, Картер - 2, Смит, Филлипс, Хортон-Такер
«Я просто двигаюсь вперёд постепенно. Не могу беспокоиться о том, что произойдёт в будущем. Что касается дня сегодняшнего, то мне кажется, что я справился. Надеюсь, всё это позади, но не хочу заглядывать слишком далеко в будущее», — сказал Леброн на пресс-конференции.
В матче с «Чикаго» Леброн набрал 17 очков, сделал шесть подборов и четыре передачи.
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40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:
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