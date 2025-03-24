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«Ничего нового». Леброн рассказал, как его сын справляется с критикой в НБА

«Ничего нового». Леброн рассказал, как его сын справляется с критикой в НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал критику, с которой сталкивается его сын Бронни, который также играет за «Лос-Анджелес».

«Ничего нового. Парень сосредоточен на своём деле. Как уже упоминалось, он обо всём слышит и использует это как мотивацию. Он здесь не просто так, что и продемонстрировал в недавнем матче», — сказал Леброн во время общения со СМИ.

В недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (89:118) Бронни набрал 17 очков, совершил три подбора и отдал пять результативных передач.

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