«Ничего нового». Леброн рассказал, как его сын справляется с критикой в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал критику, с которой сталкивается его сын Бронни, который также играет за «Лос-Анджелес».

«Ничего нового. Парень сосредоточен на своём деле. Как уже упоминалось, он обо всём слышит и использует это как мотивацию. Он здесь не просто так, что и продемонстрировал в недавнем матче», — сказал Леброн во время общения со СМИ.

В недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (89:118) Бронни набрал 17 очков, совершил три подбора и отдал пять результативных передач.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: