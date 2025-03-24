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Чарания представил актуальную информацию о получившем травму Стефене Карри

Чарания представил актуальную информацию о получившем травму Стефене Карри
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, получивший травму, присоединится к команде перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Что касается его возможного возвращения в строй, то, как пишет Чарания, этот вопрос будет решаться командой после нового медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что Стефен получил травму таза. Матч между «Майами» и «Голден Стэйт» состоится 26 марта. Начало – в 2:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 59 матчах, где в среднем набирал 24,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 6,1 передачи.

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