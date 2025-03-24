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В ESPN допустили досадную ошибку, указав неверные данные о россиянине Голдине в NCAA

В ESPN допустили досадную ошибку, указав неверные данные о россиянине Голдине в NCAA
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Издание ESPN US ошиблось, указав неверные данные относительно выступления российского центрового «Мичиган Вулверинз» Владислава Голдина в NCAA. После матча 1/16 финала «Мартовского безумия» между «Мичиганом» и «Техас Эджис» в издании отметили, что 23 очка, которые набрал Голдин, являются его рекордным показателем в NCAA. Между тем Влад в нынешнем сезоне набирал 36 очков – это случилось в январском матче с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA) (94:75).

Фото: https://www.espn.com

Напомним, в 1/16 финала «Вулверинз» победили со счётом 91:79. Помимо 23 очков, Голдин в той встрече сделал 12 подборов. Следующим соперником «Росомах» в 1/8 финала станет «Оберн Тайгерс».

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