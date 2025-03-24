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Шенгюн стал автором достижения, ранее в НБА покорявшегося лишь Йокичу

Шенгюн стал автором достижения, ранее в НБА покорявшегося лишь Йокичу
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Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн стал автором достижения, которое ранее покорялось лишь игроку «Денвер Наггетс» Николе Йокичу. Как информирует статистический сервис StatMamba, Шенгюн стал вторым после Йокича центровым, оформившим в течение одного сезона несколько трипл-даблов, не допустив ни одной потери.

Алперен оформил трипл-дабл без единой потери в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (17 очков, 14 подборов и 10 передач). «Хьюстон» победил со счётом 111:104. Ранее в нынешнем сезоне трипл-дабл без потерь Шенгюн оформил в ноябрьской встрече с «Чикаго Буллз» (143:107). Турецкий игрок тогда набрал 20 очков, сделал 11 подборов и отдал 11 передач.

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