Шенгюн стал автором достижения, ранее в НБА покорявшегося лишь Йокичу

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн стал автором достижения, которое ранее покорялось лишь игроку «Денвер Наггетс» Николе Йокичу. Как информирует статистический сервис StatMamba, Шенгюн стал вторым после Йокича центровым, оформившим в течение одного сезона несколько трипл-даблов, не допустив ни одной потери.

Алперен оформил трипл-дабл без единой потери в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (17 очков, 14 подборов и 10 передач). «Хьюстон» победил со счётом 111:104. Ранее в нынешнем сезоне трипл-дабл без потерь Шенгюн оформил в ноябрьской встрече с «Чикаго Буллз» (143:107). Турецкий игрок тогда набрал 20 очков, сделал 11 подборов и отдал 11 передач.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: