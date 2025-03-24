Действующие чемпионы НБА могут пойти на радикальные меры ради снижения налоговых выплат

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» может обменять своего разыгрывающего Джру Холидэя предстоящим летом. Об этом информирует The Athletic. По сведениям источника, на такой шаг «кельты» могут решиться ради снижения налоговой нагрузки. Это позволит команде оказаться ниже так называемого второго порога зарплатного лимита.

Прошлым летом Холидэй подписал новый контакт с «Бостоном». Сообщалось, что соглашение рассчитано на четыре года, а по его условиям игрок заработает $ 135 млн.

«Бостон» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе 52 победы и 19 поражений.

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: