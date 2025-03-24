Лука Дончич обновил рекорд «Лос-Анджелес Лейкерс»

26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, играющий в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, обновил рекорд калифорнийской команды по эффективности за матч в проигранной встрече с «Чикаго Буллз», закончившейся разгромным поражением 115:146.

По итогам матча на счету Луки было 34 очка, восемь подборов и шесть передач, что позволило ему стать самым быстрым игроком в истории «озёрников», который провёл минимум пять игр с показателя — 30+ очков, пять+ подборов и пять+ передач. Для этого достижения словенцу потребовалось всего 16 игр.

После 70 матчей в сезоне-2024/2025 «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает четвёртое место на Западной конференции, одержав 43 победы при 27 поражениях.