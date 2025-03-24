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Лука Дончич обновил рекорд «Лос-Анджелес Лейкерс»

Лука Дончич обновил рекорд «Лос-Анджелес Лейкерс»
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26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, играющий в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, обновил рекорд калифорнийской команды по эффективности за матч в проигранной встрече с «Чикаго Буллз», закончившейся разгромным поражением 115:146.

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 146
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 25, Джеймс - 17, Хэйс - 10, Кнехт - 6, Винсент - 6, Хатимура - 5, Гудвин - 4, Джеймс - 2, Финни-Смит - 2, Милтон - 2, Моррис - 2, Вандербилт, Колоко, Лень
Чикаго Буллз: Уайт - 36, Бузелис - 31, Гидди - 15, Хаертер - 14, Уильямс - 14, Терри - 13, Вучевич - 12, Коллинс - 9, Картер - 2, Смит, Филлипс, Хортон-Такер

По итогам матча на счету Луки было 34 очка, восемь подборов и шесть передач, что позволило ему стать самым быстрым игроком в истории «озёрников», который провёл минимум пять игр с показателя — 30+ очков, пять+ подборов и пять+ передач. Для этого достижения словенцу потребовалось всего 16 игр.

После 70 матчей в сезоне-2024/2025 «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает четвёртое место на Западной конференции, одержав 43 победы при 27 поражениях.

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