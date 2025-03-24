Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-тренер ЦСКА Димитрис Итудис: моя мечта, чтобы в Евролиге выступали 30 клубов

Экс-тренер ЦСКА Димитрис Итудис: моя мечта, чтобы в Евролиге выступали 30 клубов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, который сейчас возглавляет «Хапоэль» из Тель-Авива, рассказал, что мечтает об изменении формата в Евролиге.

«Моя мечта, чтобы в Евролиге выступали 30 команд. Это не произойдёт за один день, но я думаю, мы можем начать с 20 команд в ближайшее время. Посмотрите на «Дубай» и «Хапоэль». Необходимо укрепить европейский баскетбол, чтобы конкурировать с чемпионатами Австралии, Японии и Китая», — приводит слова Итудиса портал Sportal.

Димитрису Итудису 54 года. Греческий специалист занимал пост главного тренера ЦСКА с 2014 по 2022 год. За это время армейцы стали двукратными чемпионами Евролиги, шестикратными чемпионами Единой лиги ВТБ, двукратными бронзовыми призёрами Евролиги.

Кроме того, Итудис был дважды признан тренером года Евролиги (2016, 2019), четырежды — тренером года Единой лиги (2015, 2017, 2018, 2022). В 2023 году Димитрис был включён в Зал славы Единой лиги.

Материалы по теме
Официально
Беверли расторг контракт с израильской командой из-за конфликта с экс-тренером ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android