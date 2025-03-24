Экс-тренер ЦСКА Димитрис Итудис: моя мечта, чтобы в Евролиге выступали 30 клубов

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, который сейчас возглавляет «Хапоэль» из Тель-Авива, рассказал, что мечтает об изменении формата в Евролиге.

«Моя мечта, чтобы в Евролиге выступали 30 команд. Это не произойдёт за один день, но я думаю, мы можем начать с 20 команд в ближайшее время. Посмотрите на «Дубай» и «Хапоэль». Необходимо укрепить европейский баскетбол, чтобы конкурировать с чемпионатами Австралии, Японии и Китая», — приводит слова Итудиса портал Sportal.

Димитрису Итудису 54 года. Греческий специалист занимал пост главного тренера ЦСКА с 2014 по 2022 год. За это время армейцы стали двукратными чемпионами Евролиги, шестикратными чемпионами Единой лиги ВТБ, двукратными бронзовыми призёрами Евролиги.

Кроме того, Итудис был дважды признан тренером года Евролиги (2016, 2019), четырежды — тренером года Единой лиги (2015, 2017, 2018, 2022). В 2023 году Димитрис был включён в Зал славы Единой лиги.