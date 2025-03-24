«Молодые таланты, которые заявляют о себе». Кириленко — о Егоре Дёмине и Делани Гибб

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко встретился с баскетболистами Егором Дёминым и Делани Гибб, которые выступают за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за мужскую и женскую команду соответственно.

«Встретился с ребятами, Егор Дёмин и Делани Гибб — молодые таланты, которые уже сегодня смело заявляют о себе», — подписал Кириленко фотографии, опубликовав их в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Кириленко

Фото: Из личного архива Кириленко

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