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«Молодые таланты, которые заявляют о себе». Кириленко — о Егоре Дёмине и Делани Гибб

«Молодые таланты, которые заявляют о себе». Кириленко — о Егоре Дёмине и Делани Гибб
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко встретился с баскетболистами Егором Дёминым и Делани Гибб, которые выступают за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за мужскую и женскую команду соответственно.

«Встретился с ребятами, Егор Дёмин и Делани Гибб — молодые таланты, которые уже сегодня смело заявляют о себе», — подписал Кириленко фотографии, опубликовав их в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Кириленко

Фото: Из личного архива Кириленко

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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