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Бронни Джеймс — о своей игре: это то, чего от меня хочет Роб Пелинка

Бронни Джеймс — о своей игре: это то, чего от меня хочет Роб Пелинка
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20-летний американский игрок Бронни Джеймс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, прокомментировал свои выступления в лиге и назвал требование генерального менеджера «озёрников» Роба Пелинке к сыну четырёхкратного чемпиона.

«Это то, чего Роб хочет от меня, молодого парня, — чтобы я пришёл, играл в Лиге развития (G-лига) и учился, а затем приходил на матчи «Лейкерс» и учился, сидя на скамейке запасных и наблюдая за игрой», — приводит слова Бронни издание CBS Sports.

Ранее словенский защитник Лука Дончич обновил рекорд «Лос-Анджелес Лейкерс».

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