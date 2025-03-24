Джеймс Харден стал 11-м в топе самых результативных игроков НБА в истории

35-летний американский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поднялся на 11-е место в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В сегодняшней встрече «Клипперс» с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (101:103) Харден набрал 17 очков. Таким образом, Джеймс обошёл легендарного Мозеса Мэлоуна, записав на свой счёт суммарно за всю карьеру в североамериканской организации 27 410 очков.

Лидером топа самых результативных игроков НБА является 10-кратный участник Матча всех звёзд Кармело Энтони, который в ходе своей карьеры набрал 28 289 очков.