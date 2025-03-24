Экс-игрок НБА — о президенте «Майами» Райли: в 80 лет пора задуматься об уходе из клуба

38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс раскритиковал президента «Майами Хит» Пэта Райли.

«Мы так много рассказываем о Пэте Райли и его отношении к суперзвёздам, которых он обменивает и выставляет подальше, когда они вступают в последние годы своей карьеры, но разве мы не должны требовать от сотрудников фронт-офиса такой же требовательности к самим себе, когда они достигают определённого и преклонного возраста?

Я думаю, что это естественно, когда тебе 80 лет, есть вещи, которые ты, вероятно, не понимаешь, когда речь заходит о культуре современных игроков. С учётом того, как сильно изменилась игра, как она эволюционировала, что сейчас принято в раздевалке, как ведут себя парни и что считается успешным способом попасть в борьбу за титул, почему бы Пэту не задать себе вопрос о возможном уходе на отдых?» — приводит слова Уильямса издание Sports Illustrated.