Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА — о президенте «Майами» Райли: в 80 лет пора задуматься об уходе из клуба

Экс-игрок НБА — о президенте «Майами» Райли: в 80 лет пора задуматься об уходе из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс раскритиковал президента «Майами Хит» Пэта Райли.

«Мы так много рассказываем о Пэте Райли и его отношении к суперзвёздам, которых он обменивает и выставляет подальше, когда они вступают в последние годы своей карьеры, но разве мы не должны требовать от сотрудников фронт-офиса такой же требовательности к самим себе, когда они достигают определённого и преклонного возраста?

Я думаю, что это естественно, когда тебе 80 лет, есть вещи, которые ты, вероятно, не понимаешь, когда речь заходит о культуре современных игроков. С учётом того, как сильно изменилась игра, как она эволюционировала, что сейчас принято в раздевалке, как ведут себя парни и что считается успешным способом попасть в борьбу за титул, почему бы Пэту не задать себе вопрос о возможном уходе на отдых?» — приводит слова Уильямса издание Sports Illustrated.

Материалы по теме
Гилберт Аренас предложил президенту клуба НБА уволить самого себя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android