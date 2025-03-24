Экс-игрок НБА ожидает, что Егор Дёмин добьётся успеха в будущем

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джиммер Фредетт высказался в адрес российского баскетболиста Егора Дёмина, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«Я хочу видеть его агрессивным. У него превосходный рост и отличная физическая форма. Мне бы хотелось наблюдать, как он вступает в схватку с соперниками раньше, чем они с ним, и использует их силу против них самих. В конце концов, Егор уже играл на профессиональном уровне в мадридском «Реале», который считается одним из лучших, если не самым лучшим клубом в Европе. Это была не их лучшая команда, но ожидания того, что он сможет успешно выступать в таких командах, действительно, очень высоки», — приводит слова Фредетта портал MSN.

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