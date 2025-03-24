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Тренер «Майами» высказался о первой игре Джимми Батлера с бывшей командой

Тренер «Майами» высказался о первой игре Джимми Батлера с бывшей командой
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал о своём отношении к первой игре против звёздного игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлера, ранее выступавшего за «Хит». Матч между коллективами состоится в ночь на 26 марта.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы играем с «Уорриорз»? Если бы я сейчас сказал, что на самом деле не знаю наше расписание, то вы бы все закатили глаза, да?.. У меня буквально не было возможности ознакомиться с расписанием. Мы пытались одержать свою первую чёртову победу в этой серии поражений… Что ж, но с Джимми у нас были отличные пять лет работы», — приводит слова Споэльстры издание Clutch Points.

Батлер был обменян из «Хит» в «Уорриорз» в феврале 2025 года.

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