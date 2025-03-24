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Звёздный игрок НБА встретился с теннисистом Алькарасом и футболистом Полем Погба

Звёздный игрок НБА встретился с теннисистом Алькарасом и футболистом Полем Погба
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Шестикратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также звёздный лёгкий форвард калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер встретился с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и бывшим полузащитником туринского «Ювентуса» и сборной Франции Полем Погба на дне рождении последнего в Майами (штат Флорида, США).

Фото: Из личного архива Батлера

Напомним, в текущем сезоне североамериканской организации Батлер принял участие в 44 играх. В среднем за встречу Джимми набирает 17,3 очка, делает 5,6 подбора, а также отдаёт 6,5 передачи.

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