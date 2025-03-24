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Бывший игрок «Чикаго» назвал идеального соперника для «Клипперс» в плей-офф НБА

Бывший игрок «Чикаго» назвал идеального соперника для «Клипперс» в плей-офф НБА
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43-летний американский профессиональный баскетболист (НБА) Джей Уильямс, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Чикаго Буллз», высказался по поводу идеального соперника для команды «Лос-Анджелес Клипперс» в плей-офф лиги сезона-2024/2025.

«Я считаю, что «Клипперс» сейчас очень опасны, они очень умно играют. У них все здоровы и показывают хороший баскетбол. Поэтому считаю, что идеальный соперник в плей-офф для них — «Хьюстон». Если вы «парусники», то вы хотите в первом раунде заполучить в соперники «Рокетс».

Да, у «Хьюстона» прекрасная игра на протяжении сезона, и Име Удока проделывает отличную работу. Но для нынешних «Клипперс», у которых есть Кавай [Леонард] и принимающий верные решения Тайрон Лю, это встреча мечты», — сказал Уильямс в эфире шоу Get Up на канале ESPN.

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