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Комментатор UFC Джо Роган сравнил баскетбол в Сербии с зоной боевых действий

Комментатор UFC Джо Роган сравнил баскетбол в Сербии с зоной боевых действий
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Известный американский комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган поделился мнением о том, как проходят в Сербии матчи по баскетболу.

«[То, что там происходит] Это война. Это самый захватывающий баскетбол, который я когда-либо видел в своей жизни. Если бы я показал то, что делают сербские болельщики, американским фанатам, то они подумали бы: «О нет, они идут». Господи боже! Это похоже на ночной кошмар с интенсивностью, которую трудно представить. Сколько понадобится сербам, чтобы начать доминировать на международной арене? О, дайте им полгода или год», — приводит слова Рогана портал Basket News.

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