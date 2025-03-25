Ребец рассказал об адаптации в «Пари НН»

30-летний словенский разыгрывающий защитник «Пари Нижний Новгород» Матиц Ребец рассказал об адаптации в команде.

«Всё хорошо. Я быстро адаптировался, так что у меня нет с этим проблем. Мне нравится здесь, всё здорово. Переговоры прошли быстро. Когда я уехал из Китая, я был без клуба, поэтому согласился сразу.

Что удивило? Все как обычно. Здесь есть всё необходимое. Мне здесь нравится. Много молодых ребят, но опытные тоже есть», — сказал Ребец в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матиц является чемпионом Европы в составе национальной сборной. Также Ребец трижды становился обладателем Кубка Словении (2015/2016, 2017/2018, 2022/2023). В Единой лиге словенский атлет также выступал за «Енисей» в 2017 году.

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