Звезда «Майами» — о первой игре против Батлера: есть поводы поважнее

25-летний американский профессиональный баскетболист Тайлер Хирроу, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Майами Хит», рассказал о своих чувствах перед первой игрой против звёздного игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлера, с которым ранее выступал за «Хит». Матч между коллективами состоится в ночь на 26 марта.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 марта 2025, среда. 02:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это будет весело. Честно говоря, для нас это ещё одна игра. Мы только что прервали серию из 10 поражений, и у нас есть поводы для беспокойства поважнее… Конечно, Джимми возвращается сюда, но это обычная игра», — приводит слова Хирроу издание Clutch Points.

Ранее младший брат Тайлера Майлз Хирроу устроил драку после матча в школьной лиге.