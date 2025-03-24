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Звезда «Майами» — о первой игре против Батлера: есть поводы поважнее

Звезда «Майами» — о первой игре против Батлера: есть поводы поважнее
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25-летний американский профессиональный баскетболист Тайлер Хирроу, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Майами Хит», рассказал о своих чувствах перед первой игрой против звёздного игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлера, с которым ранее выступал за «Хит». Матч между коллективами состоится в ночь на 26 марта.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет весело. Честно говоря, для нас это ещё одна игра. Мы только что прервали серию из 10 поражений, и у нас есть поводы для беспокойства поважнее… Конечно, Джимми возвращается сюда, но это обычная игра», — приводит слова Хирроу издание Clutch Points.

Ранее младший брат Тайлера Майлз Хирроу устроил драку после матча в школьной лиге.

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