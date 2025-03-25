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Игрок «Пари НН» Ребец сравнил Россию и Словению

Игрок «Пари НН» Ребец сравнил Россию и Словению
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30-летний словенский разыгрывающий защитник «Пари Нижний Новгород» Матиц Ребец высказался о разнице между Словенией и Россией.

«Словения такая маленькая, а Россия такая большая, поэтому перелёты и всё остальное занимает больше времени. Есть ещё различия, здесь зимой холоднее, а в остальном довольно похоже», — сказал Ребец в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матиц является чемпионом Европы в составе национальной сборной. Также Ребец трижды становился обладателем Кубка Словении (2015/2016, 2017/2018, 2022/2023). В Единой лиге словенский атлет также выступал за «Енисей» в 2017 году.

Читайте интервью на «Чемпионате»
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