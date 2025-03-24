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Джимми Батлер: понятие «культура «Хит» несколько переоценено

Джимми Батлер: понятие «культура «Хит» несколько переоценено
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Шестикратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также звёздный лёгкий форвард калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер считает, что понятие «культура «Хит» переоценено.

«Не хочу говорить об этом плохо, однако, на мой взгляд, понятие «культура «Хит» переоценено. Это отличная организация. Но я думаю, что бо́льшая часть этой культуры строится на том, что у вас есть парни, которые настроены на победу.

Вы привлекаете нескольких хороших парней, которые покупаются на это, и у вас появляется возможность немного больше поговорить о «культуре «Хит». Говорю это не для того, чтобы принизить, но думаю, что, когда у вас есть действительно хорошие игроки, вы можете называть это так, как вам хочется», — приводит слова Батлера портал Basket News.

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