Аренас назвал два неочевидных клуба, которые могут выйти в плей-офф НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас назвал два неочевидных клуба, которые могут выйти в плей-офф.

«Орландо Мэджик», будучи командой, которая имеет восьмой номер посева, по-прежнему уверена в своих силах, играя против «Кливленд Кавальерс», которая является лидером. Уверенность в себе позволяет игрокам действовать без напряжения. «Мэджик» может выиграть у них шесть или семь матчей, а это не то, что мы хотим видеть в первом раунде. «Кавс» не сталкиваются с командами, имеющими восьмой номер посева, и это вызывает у них некоторое беспокойство.

«Мэджик» напоминают мне молодой «Бостон Селтикс», в которой играют молодые Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. Если бы не травмы, они могли бы быть в числе лучших команд, а не в конце восьмёрки.

После пятилетнего отсутствия в плей-офф, похоже, ситуация у «Детройт Пистонс» меняется. Если бы регулярный сезон закончился сейчас, то «Нью-Йорк Никс» столкнулся бы с противостоянием «три против шести». Том Тибодо не меняет своих игроков старта. «Никс» настолько устали, что серия может продлиться до семи встреч, а затем всё будет зависеть от исхода матча», — приводит слова Аренаса портал Basket News.