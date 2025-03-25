«Это было странно». Ребец — об обмене Дончича в «Лейкерс»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Матиц Ребец поделился мнением об обмене своего партнёра по сборной Словении 26-летнего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы иногда на связи. Не каждый день, но да, мы поддерживаем связь. Обмен в «Лейкерс»? Это было странно, я такого не ожидал. Но думаю, для него это лучше — у него теперь больше шансов выиграть чемпионство, и для его карьеры это должно быть гораздо важнее.

Говорили ли мы о Единой лиге ВТБ? После чемпионата Европы 2017 года, когда мы его выиграли, я поехал в «Енисей». Так что он знает, что я в России играл, но мы это особо не обсуждаем», — сказал Ребец в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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