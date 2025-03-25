«Ему непросто». Ребец — о главном тренера «Пари НН» Сергее Козине

30-летний словенский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника в клубе Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород», Матиц Ребец высказался о главном тренере коллектива Сергее Козине.

«Он классный человек. Спокойный тренер. Я сменил много тренеров, так что ничего нового я не заметил. Это его первый сезон, ему непросто, всё новое, поэтому я стараюсь помочь ему, чем могу. Всё идёт хорошо. Он был ассистентом несколько лет у Зорана Лукича и многому у него научился. Но он хорошо справляется с этой командой, с молодыми игроками», — сказал Ребец в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Матицем Ребецом на «Чемпионате»