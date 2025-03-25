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«Индиана» одержала пятую победу подряд, обыграв «Миннесоту»

«Индиана» одержала пятую победу подряд, обыграв «Миннесоту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 119:103.

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 24, Топпин - 20, Несмит - 17, Сиакам - 14, Матурин - 11, Макконнелл - 10, Тёрнер - 7, Нембард - 6, Брайант - 6, Уокер - 2, Шиппард - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 20, Эдвардс - 17, Гобер - 16, Дивинченцо - 9, Рэндл - 9, Конли - 7, Макдэниелс - 6, Александер-Уолкер - 6, Кларк - 6, Майнотт - 5, Гарза - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Хиланд

Самым результативным в составе победителей стал Тайрис Халибёртон, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.

Лучшую результативность у «Миннесоты» показал Наз Рид, который набрал 20 очков.

Таким образом, «Индиана» продлила победную серию до пяти матчей, а «Миннесота» потерпела третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче «Индиана» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Миннесота» сыграет с «Финикс Санз».

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