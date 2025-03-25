«Индиана» одержала пятую победу подряд, обыграв «Миннесоту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 119:103.

Самым результативным в составе победителей стал Тайрис Халибёртон, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.

Лучшую результативность у «Миннесоты» показал Наз Рид, который набрал 20 очков.

Таким образом, «Индиана» продлила победную серию до пяти матчей, а «Миннесота» потерпела третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче «Индиана» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Миннесота» сыграет с «Финикс Санз».