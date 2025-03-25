32 очка Луки Дончича не помогли «Лейкерс» избежать поражения в матче с «Орландо»

В Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджи» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева обыграли соперника со счётом 118:106.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Лука Дончич, который оформил 32 очка, семь подборов и семь передач. У «Орландо» самым результативным игроком стал защитник

Франц Вагнер, который оформил 32 очка, пять подборов и восемь передач.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Индианой», а «Орландо» встретится с «Шарлотт Хорнетс».

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