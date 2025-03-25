32 очка Луки Дончича не помогли «Лейкерс» избежать поражения в матче с «Орландо»
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В Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджи» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева обыграли соперника со счётом 118:106.
НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Банкеро - 30, Блэк - 17, Картер - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Хьюстан - 8, Джозеф - 5, Айзек - 2, Да Силва - 2, Харрис - 1, Ховард, Битадзе
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 24, Ривз - 18, Финни-Смит - 14, Хатимура - 5, Винсент - 4, Хэйс - 4, Кнехт - 3, Вандербилт - 1, Гудвин - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Лука Дончич, который оформил 32 очка, семь подборов и семь передач. У «Орландо» самым результативным игроком стал защитник
Франц Вагнер, который оформил 32 очка, пять подборов и восемь передач.
В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Индианой», а «Орландо» встретится с «Шарлотт Хорнетс».
Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА:
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