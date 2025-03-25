«Даллас» обыграл «Бруклин» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 120:101.

Самым результативным в составе победителей стал Наджи Маршалл, который записал в свой актив 22 очка.

Лучшую результативность у «Бруклина» показал Николас Клэкстон, который набрал 19 очков.

Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу подряд, а «Бруклин» продлил серию поражений до четырёх матчей.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Бруклин» сыграет с «Торонто Рэпторс».