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«Даллас» обыграл «Бруклин» в матче НБА

«Даллас» обыграл «Бруклин» в матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 120:101.

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Бруклин Нетс: Клэкстон - 19, Джонсон - 17, Уотфорд - 12, Шарп - 10, Льюис - 9, Уилсон - 8, Джонсон - 8, Уильямс - 6, Мартин - 6, Клауни - 6
Даллас Маверикс: Маршалл - 22, Вашингтон - 16, Динвидди - 16, Уильямс - 15, Джонс - 13, Дэвис - 12, Кристи - 10, Томпсон - 8, Харди - 4, Пауэлл - 4

Самым результативным в составе победителей стал Наджи Маршалл, который записал в свой актив 22 очка.

Лучшую результативность у «Бруклина» показал Николас Клэкстон, который набрал 19 очков.

Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу подряд, а «Бруклин» продлил серию поражений до четырёх матчей.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Бруклин» сыграет с «Торонто Рэпторс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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