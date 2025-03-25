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38 очков Дюранта помогли «Финиксу» обыграть «Милуоки». У Адетокунбо — дабл-дабл

38 очков Дюранта помогли «Финиксу» обыграть «Милуоки». У Адетокунбо — дабл-дабл
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В ночь с 24 на 25 марта мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 108:106.

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
108 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Дюрант - 38, Букер - 19, Данн - 12, Ричардс - 10, Джонс - 8, Гиллеспи - 6, Мартин - 5, Игодаро - 4, О'Нил - 3, Аллен - 3, Ли, Бол, Мицич, Пламли, Моррис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Лопес - 23, Трент-мл. - 19, Кузма - 15, Роллинз - 8, Портер - 5, Принс - 3, Грин - 2, Ливингстон, Буей, Смит, Коннотон, Нэнс, Джексон

В составе «Финикса» самыми результативными игроками стали американский форвард Кевин Дюрант, набравший 38 очков и сделавший восемь подборов и пять передач, и защитник Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 12 передач.

В составе «Милуоки» самым результативным стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

«Финикс» дома сыграет с «Бостоном» 27 марта. «Милуоки» на выезде встретится с «Денвер Наггетс» также 27 марта.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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