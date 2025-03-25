38 очков Дюранта помогли «Финиксу» обыграть «Милуоки». У Адетокунбо — дабл-дабл

В ночь с 24 на 25 марта мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 108:106.

В составе «Финикса» самыми результативными игроками стали американский форвард Кевин Дюрант, набравший 38 очков и сделавший восемь подборов и пять передач, и защитник Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 12 передач.

В составе «Милуоки» самым результативным стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

«Финикс» дома сыграет с «Бостоном» 27 марта. «Милуоки» на выезде встретится с «Денвер Наггетс» также 27 марта.