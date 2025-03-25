25 очков Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Сакраменто» в НБА

В ночь с 24 на 25 марта мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Сакраменто Кингз» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 95:113.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 25 очков, сделавший семь подборов и восемь передач.

У хозяев наивысшей результативностью отметился американский форвард Демар Дерозан, отметившийся дабл-даблом из 20 очков, трёх подборов и 10 передач.

«Сакраменто» в следующем матче примет «Оклахому», а «Бостон» сыграет на выезде с «Финиксом».