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25 очков Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Сакраменто» в НБА

25 очков Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Сакраменто» в НБА
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В ночь с 24 на 25 марта мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Сакраменто Кингз» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 95:113.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сакраменто Кингз: Дерозан - 27, Монк - 22, Картер - 16, Мюррэй - 13, Эллис - 13, Лайлз - 13, Валанчюнас - 12, Фульц - 5, Джонс - 2, Макдермотт, Тэйлор, Краудер
Кливленд Кавальерс: Мобли - 31, Митчелл - 26, Джером - 14, Страс - 12, Уэйд - 12, Аллен - 10, Хантер - 8, Окоро - 5, Портер - 1, Меррилл, Грин, Томпсон, Тайсон

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 25 очков, сделавший семь подборов и восемь передач.

У хозяев наивысшей результативностью отметился американский форвард Демар Дерозан, отметившийся дабл-даблом из 20 очков, трёх подборов и 10 передач.

«Сакраменто» в следующем матче примет «Оклахому», а «Бостон» сыграет на выезде с «Финиксом».

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