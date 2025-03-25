В ночь с 24 на 25 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 25 марта:

«Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:106;

«Индиана Пэйсерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 119:103;

«Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» — 104:112;

«Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс» — 101:120;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Сиксерс» — 112:99;

«Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз» — 119:129;

«Финикс Санз» — «Милуоки Бакс» — 108:106;

«Сакраменто Кингз» — «Бостон Селтикс» — 95:113.

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