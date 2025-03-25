Результаты игрового дня НБА 25 марта
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В ночь с 24 на 25 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Все результаты игрового дня НБА 25 марта:
«Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:106;
«Индиана Пэйсерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 119:103;
«Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» — 104:112;
«Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс» — 101:120;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Сиксерс» — 112:99;
«Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз» — 119:129;
«Финикс Санз» — «Милуоки Бакс» — 108:106;
«Сакраменто Кингз» — «Бостон Селтикс» — 95:113.
НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Банкеро - 30, Блэк - 17, Картер - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Хьюстан - 8, Джозеф - 5, Айзек - 2, Да Силва - 2, Харрис - 1, Ховард, Битадзе
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 24, Ривз - 18, Финни-Смит - 14, Хатимура - 5, Винсент - 4, Хэйс - 4, Кнехт - 3, Вандербилт - 1, Гудвин - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 24, Топпин - 20, Несмит - 17, Сиакам - 14, Матурин - 11, Макконнелл - 10, Тёрнер - 7, Нембард - 6, Брайант - 6, Уокер - 2, Шиппард - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 20, Эдвардс - 17, Гобер - 16, Дивинченцо - 9, Рэндл - 9, Конли - 7, Макдэниелс - 6, Александер-Уолкер - 6, Кларк - 6, Майнотт - 5, Гарза - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Хиланд
НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
104 : 112
Торонто Рэпторс
Торонто
Вашингтон Уизардс: Пул - 23, Джонсон - 17, Сарр - 16, Каррингтон - 15, Вукчевич - 11, Миддлтон - 9, Смарт - 6, Тор - 5, Джонс - 2, Мартин, Шампани, Гилл, Джордж, Холмс
Торонто Рэпторс: Куикли - 21, Пёлтль - 21, Шид - 14, Барнс - 13, Баттл - 11, Агбаджи - 9, Могбо - 8, Лоусон - 8, Каслтон - 5, Робинсон - 2, Барретт, Уолтер, Темпл
НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Бруклин Нетс: Клэкстон - 19, Джонсон - 17, Уотфорд - 12, Шарп - 10, Льюис - 9, Уилсон - 8, Джонсон - 8, Уильямс - 6, Мартин - 6, Клауни - 6, Расселл, Томас
Даллас Маверикс: Маршалл - 22, Вашингтон - 16, Динвидди - 16, Уильямс - 15, Джонс - 13, Дэвис - 12, Кристи - 10, Томпсон - 8, Харди - 4, Пауэлл - 4, Лайвли, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
112 : 99
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Орлеан Пеликанс: Маткович - 19, Ривз - 17, Мисси - 16, Олиник - 14, Брукс - 10, Альварадо - 9, Хоукинс - 9, Робинсон-Эрл - 7, Пэйтон - 6, Киньонес - 5, Макколлум, Кэйн
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 19, Эдвардс - 19, Даутин - 12, Океке - 12, Ябуселе - 12, Худ-Скифино - 9, Каунсил - 8, Бона - 6, Макси, Гримс, Убре, Bagley
НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 129
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Уотсон - 24, Браун - 18, Портер - 16, Уэстбрук - 14, Джордан - 10, Ннаджи - 7, Пикетт - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Александер, Чанчар
Чикаго Буллз: Уайт - 37, Гидди - 26, Смит - 14, Терри - 14, Вучевич - 13, Бузелис - 10, Хаертер - 9, Уильямс - 6, Картер, Коллинс, Филлипс, Хортон-Такер
НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
108 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Дюрант - 38, Букер - 19, Данн - 12, Ричардс - 10, Джонс - 8, Гиллеспи - 6, Мартин - 5, Игодаро - 4, О'Нил - 3, Аллен - 3, Ли, Бол, Мицич, Пламли, Моррис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Лопес - 23, Трент-мл. - 19, Кузма - 15, Роллинз - 8, Портер - 5, Принс - 3, Грин - 2, Ливингстон, Буей, Смит, Коннотон, Нэнс, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
95 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз: Дерозан - 20, Сабонис - 16, Лавин - 14, Эллис - 14, Мюррэй - 13, Фульц - 8, Джонс - 4, Валанчюнас - 4, Ларэвиа - 2, Джонс, Кроуфорд, Тэйлор, Лайлз, Краудер
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Притчард - 22, Порзингис - 16, Корнет - 13, Уайт - 12, Браун - 9, Шейерман - 9, Холидэй - 5, Кета - 2, Крэйг, Петерсон, Дэвисон, Уолш, Хозер
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