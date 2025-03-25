Единая лига: расписание на 25 марта

Сегодня, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 запланирован один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание на 25 марта:

18:00 мск — «Автодор» — УНИКС

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 марта 2025, вторник. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 33 победы и пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (32 победы — семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля.

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