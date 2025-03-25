Евролига: расписание матчей на 25 марта

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Сегодня, 25 марта, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольной Евролиги. В общей сложности поклонники турнира смогут увидеть три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Евролиги на 25 марта:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Париж»;

21:00 мск — «Монако» — «Жальгирис»;

22:30 мск — «Барселона» — «Бавария»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Олимпия»;

22:45 мск — «Партизан» — «Альба»;

22:45 мск — АСВЕЛ — «Олимпиакос».

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и восемь поражений. На второй позиции располагается «Фенербахче» (20 побед, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (19 побед, 11 поражений).

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