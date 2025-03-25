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21:00 Мск
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Евролига: расписание матчей на 25 марта

Евролига: расписание матчей на 25 марта
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Сегодня, 25 марта, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольной Евролиги. В общей сложности поклонники турнира смогут увидеть три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Расписание Евролиги на 25 марта:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Париж»;
21:00 мск — «Монако» — «Жальгирис»;
22:30 мск — «Барселона» — «Бавария»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Олимпия»;
22:45 мск — «Партизан» — «Альба»;
22:45 мск — АСВЕЛ — «Олимпиакос».

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и восемь поражений. На второй позиции располагается «Фенербахче» (20 побед, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (19 побед, 11 поражений).

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