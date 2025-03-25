Еврокубок: расписание матчей 1/2 финала 25 марта

Сегодня, 25 марта, запланированы два матча полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок, 1/2 финала, расписание на 25 марта:

20:00 мск — «Бахчешехир» — «Гран Канария»;

22:30 мск — «Валенсия» — «Хапоэль» Тель-Авив.

Согласно регламенту соревнований, полуфинальные матчи будут проходить до двух побед. Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурк» — и по итогам двух игр одержали победу. MVP Еврокубка, а также самым ценным игроком финальной серии был признан разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс.

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