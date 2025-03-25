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ЦСКА поздравил олимпийского чемпиона 1972 года Ивана Едешко с 80-летием

ЦСКА поздравил прославленного советского баскетболиста олимпийского чемпиона 1972 года Ивана Едешко с днём рождения. Сегодня, 25 марта, ему исполнилось 80 лет.

«Иван Иванович, от лица ПБК ЦСКА поздравляем вас с юбилеем, желаем счастья, крепкого здоровья, радостных моментов, удачи и успехов!» — говорится в сообщении армейцев.

В составе ЦСКА Едешко выступал восемь лет в качестве игрока и ещё девять лет работал тренером красно-синих.

Будучи игроком армейцев, спортсмен стал обладателем Кубка европейских чемпионов (1971), восьмикратным чемпионом СССР, двукратным победителем Спартакиад народов СССР, олимпийским чемпионом 1972 года, чемпионом мира 1974 года, двукратным чемпионом Европы в составе сборной СССР. За годы работы тренером ЦСКА Едешко стал трёхкратным чемпионом России, заслуженным тренером СССР и России.

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