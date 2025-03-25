Аренас высказался о потенциальной встрече «Лейкерс» и «Оклахомы» в плей-офф НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас поделился мнением о потенциальном противостоянии клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер» в плей-офф НБА.

«В чём Шей Гилджес-Александер особенно хорош, так это в том, что на нём фолят. А что если в плей-офф ему не будут свистеть? Это навредит его игре, а затем — и игре команды. Свистеть будут в пользу Луки Дончича», — сказал Аренас в своём подкасте.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. «Оклахома» гарантировала себе первую позицию.

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