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Чемпион ОИ 1972 года Иван Едешко: американский баскетбол был, есть и будет лучшим в мире

Чемпион ОИ 1972 года Иван Едешко: американский баскетбол был, есть и будет лучшим в мире
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Именитый советский игрок, олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко высказал мнение, что американский баскетбол был и в данный момент остаётся лучшим в мире.

«Надо сказать, что американский баскетбол был, есть и будет лучшим в мире. Посмотрите, там есть уличный баскетбол, который был показан в фильме «Движение вверх», потом есть школьный баскетбол, студенческий, и вершиной является Национальная баскетбольная ассоциация. К тому же многие игроки, которые туда не попадают, востребованы в других странах», — приводит слова Едешко ТАСС.

Напомним, сегодня, 25 марта, Едешко исполнилось 80 лет.

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